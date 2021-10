Caen. Les soldes d'été sont décalés : qu'en pensent les commerçants ?

Les soldes d'été auraient dû débuter le 24 juin dernier. Elles débuteront finalement le mercredi 15 juillet, a annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Cette mesure a pour but d'aider les indépendants. Les commerçants caennais sont partagés sur la question : "Cela permet à chacun, soit d'acheter en vacances, soit d'acheter sur leur lieu habituel", souligne une salariée d'une boutique de maroquinerie de la rue Froide dans le centre-ville. "On doit encore attendre quinze jours et, avec les vacances, il n'y aura plus personne en ville", explique une vendeuse d'une boutique de prêt-à-porter. Par ailleurs, tous les commerçants s'accordent pour dire qu'ils ne peuvent pas concurrencer les grandes enseignes. "On a respecté cette date-là, sauf que certains magasins, notamment beaucoup de franchises, font déjà des promotions au détriment des petites boutiques", raconte une vendeuse d'un petit magasin de vêtements. Les petits commerçants et indépendants redoutent de voir peu de clients pendant cette période de solde, qui sera unique elle aussi.