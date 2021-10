Football (Ligue 2). Le calendrier de la saison 2020/2021 du SM Caen dévoilé

Le SM Caen connaît désormais son programme pour la saison 2020-2021 de Ligue 2, publié ce jeudi 9 juillet par la Ligue de football professionnel. Le premier rendez-vous est fixé sur la pelouse de Clermont, club qu'a rejoint un certain Jordan Tell, en prêt chez les rouges et bleus la saison dernière. La rencontre aura lieu le samedi 22 août.

Premier derby face au Havre en novembre

Les Malherbistes retrouveront le stade Michel d'Ornano contre Ajaccio le 29 août. En septembre, ils se déplaceront à Rodez le 12, recevront Chambly le 19 et iront à Valenciennes le 26. Le mois d'octobre est quasiment complet, avec la réception d'Amiens et de Guingamp les 3 et 24 octobre, et les déplacements à Niort et au Paris FC les 17 et 31. Il faudra en revanche attendre le mois de novembre pour voir un premier derby normand. Le SM Caen se rendra au Stade Océane pour affronter le Havre le 21 novembre. Le match retour à Caen est prévu le 13 mars 2021. Malherbe affrontera aussi Nancy le 7 novembre, Châteauroux le 28 novembre. Cinq rencontres sont prévues en décembre : Pau, Grenoble, Troyes, Dunkerque et Sochaux.