Fécamp. François Ozon présente son film en avant-première au Grand Large

Nous sommes des privilégiés. Quelques jours avant sa sortie nationale, le nouveau film de François Ozon, Été 85, tourné notamment au Tréport, à Eu et à Yport, sera présenté en avant-première, le samedi 11 juillet, à 20 h 45, au cinéma Le Grand Large à Fécamp. Une séance grand public, en présence du réalisateur et des comédiens Félix Lefebvre et Isabelle Nanty.

Ce film fait partie de la sélection officielle Cannes 2020. Il aurait dû monter les célèbres marches, il y a quelques semaines, mais l'urgence sanitaire en a décidé autrement.

Synopsis : L'été de ses 16 ans, Alexis, lors d'une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l'ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L'été 85…

Pour assister à l'avant-première du samedi 11 juillet, il faut impérativement réserver sa place sur le site internet du cinéma Grand Large : www.noecinemas.com/fecamp/