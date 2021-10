Calvados. Les pompiers dénoncent les violences subies pendant leurs interventions

Le syndicat autonome SPP-PATS des pompiers du Calvados a écrit une lettre au préfet pour dénoncer la violence qu'ils subissent lors de leurs interventions. "Depuis plusieurs semaines, les pompiers du Calvados sont régulièrement victimes de violences physiques et/ou verbales", indique le syndicat dans la lettre. "Nous souhaitons donc vous rencontrer pour échanger sur cette problématique." Pour Hugues Roussel, président délégué du syndicat autonome des pompiers du Calvados, "cette lettre est dans la continuité du mouvement de grève nationale où, depuis plus d'un an, les syndicats dénoncent les agressions envers les sapeurs pompiers." S'ils ont décidé d'alerter le préfet, c'est pour "échanger avec lui sur l'emploi des différents services, pour que chaque service public puisse intervenir sur ses propres cadres de missions," explique-t-il. "Les plaintes sont extrêmement régulières. À Caen, dans les six derniers mois, il y a eu cinq dépôts de plainte" de la part des sapeurs-pompiers.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le préfet n'a pas encore répondu.