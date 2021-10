Calvados. Deux ministres du gouvernement Castex sont attendues

Deux ministres sont attendues dans le Calvados, ce jeudi 9 juillet : Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, et Nadia Hai, ministre déléguée chargée de la Ville. Elles se rendront à Hérouville-Saint-Clair, notamment pour le dispositif Quartiers d'Eté 2020, une opération gouvernementale dotée de 110 millions d'euros pour renforcer les activités et les services de proximité proposés aux familles des quartiers prioritaires.