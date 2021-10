Calvados. La desserte portuaire enfin ouverte à la circulation

Trafic, circulation. Après un an et demi de travaux, la desserte portuaire entre Colombelles et Hérouville-Saint-Clair est désormais ouverte à la circulation. Les premiers véhicules ont pu rouler dessus ce mercredi 8 juillet, dès 18 heures.