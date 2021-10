Miss Normandie. Découvrez le test de culture générale des candidates

Samedi 4 juillet, avait lieu à Coutances le casting pour sélectionner les seize prétendantes au titre de Miss Normandie 2020. Au cours de la journée, les jeunes femmes ont eu à défiler en tenue de ville, en robe de soirée ou de cocktail et en maillot de bain. Elles ont aussi dû répondre à un test de culture générale : moins de la moyenne et c'était l'élimination !

Et vous, quelle note obtiendrez-vous ? Passez le test.

1. Citez la date du Débarquement de Normandie et 3 des 5 plages du Débarquement

2. Citez les 5 départements de Normandie

3. Qui a écrit Notre-Dame de Paris ?

4. Quelles sont les dates exactes d'Armistice de la 1re et 2nde Guerre mondiale ?

5. Citez 3 des 5 principaux fleuves français

6. Citez 5 présidents de la 5e République et la durée d'un mandat présidentiel en France

7. Quelle ville normande est surnommée la Monaco du Nord ?

8. Comment s'appelle l'ensemble des fortifications allemandes qui devaient protéger l'Europe de l'invasion alliée pendant la Seconde Guerre mondiale ?

9. Quel est le nom du célèbre présentateur normand, connu notamment pour ses émissions télévisées du dimanche ?

10. Quel célèbre écrivain, né à Fécamp, est notamment connu pour son roman Bel-Ami ?

11. Quel est le nom du peintre mort à Giverny et l'un des fondateurs de l'impressionnisme ?

12. Quelle célèbre ville normande est connue pour sa Tapisserie ?

13. Quel Duc normand est connu pour avoir été également Roi d'Angleterre ?

14. Qui est "La Pucelle d'Orléans" ? Où a-t-elle été brûlée ?

15. Quel monument situé dans la Manche est mondialement connu ?

16. Où se trouve le plus grand port de Normandie ?

17. Quelle célèbre promenade se situe à Deauville ?

18. Dans quelle ville sont situées les falaises calcaires largement illustrées par un peintre impressionniste normand ?

19. Citez 3 fromages produits en Normandie

20. Quelle est la spécialité de Vire ?

21. Comment se nomme la coutume gastronomique qui consiste à boire un petit verre de calvados entre 2 plats ?

22. Quel célèbre couturier est né à Granville ?

23. Comment s'appelle la célèbre maison/marque normande connue pour ses marinières ?

24. Quel célèbre acteur normand est connu pour avoir notamment joué aux côtés de Louis de Funès dans La Grande Vadrouille ?

25. Donnez-nous le nom du célèbre spationaute rouennais

26. Quel est le nom de l'ancien 1er ministre français né en Normandie, désormais maire du Havre ?

27. Quelle célèbre couturière française a ouvert sa deuxième boutique à Deauville au début du XXe siècle ?

28. Citez-nous le nom du célèbre judoka normand également connu pour avoir été ministre des Sports

29. Citez nous 2 festivals musicaux normands connus sur tout le territoire français

30. Citez 2 Miss France normandes

31. Quelle est la date de la prise de la Bastille ?

32. Citez trois chaînes montagneuses françaises

33. Quel roi est surnommé le Roi Soleil ?

34. Quel humoriste et comédien français a créé les Restaurants du cœur ?

35. Quel tableau emblématique peint par Léonard de Vinci se trouve au Musée du Louvre ?

36. Quelle comédie musicale des années 90 tire son nom d'une célèbre cathédrale française ?

37. Quelle ville du centre Sud-ouest est réputée pour sa porcelaine ?

38. Quel est le plus haut sommet d'Europe occidental se situant dans les Alpes ?

39. Qui est le PDG du groupe LVMH, 1e fortune française et quatrième personne la plus riche au monde, et que signifie LVMH ?

40. Quelle région française est célèbre pour ses châteaux ?

41. Citez quatre territoires des Dom-Tom

42. Quelle est la résidence officielle du président de la République française ?

43. Quel célèbre guide français référence les meilleurs restaurants ?

44. Quel groupe français industriel est le principal actionnaire du groupe TF1 ?

45. Quel politicien et ministre de la Culture français a instauré la Fête de la musique ?

46. Quelle célèbre femme, magistrate et femme d'État française, a fait adopter la loi sur l'IVG ?

47. En quelle année les femmes ont-elles obtenu le droit de vote en France ?

48. Quelle femme française influente, classée au classement FORBES des femmes les plus influentes du monde, est actuellement présidente de la BCE, après avoir été directrice générale du FMI ?

49. Corrigez le texte suivant :

"Cet dictée comporte trop de faute. Une relecture attantive permettrait de les corrigés. Malleureusement, vous n ' ête pas concentrés. Il est nécessaire de faire un plus grand efort. Si vous auriez eu à écrire le mot " anthropologue " ou le mot " mysanthrope ", je pourrai comprendre vos hésitation légitimes."

50. Traduisez la phrase suivante en anglais :

"Ce matin j'ai failli manquer mon rendez-vous car il y avait des embouteillages au centre-ville. Heureusement, je suis parti tôt de chez moi."