L'Ovalie Caennaise rentre frustrée de Bobigny

Une semaine après une belle victoire sur Rennes, le souvenir est revenu avec vivacité à la mémoire des rugbywomen bas-normandes battues sur le fil à Bobigny (20-17). Un poteau rentrant à la dernière seconde de jeu a privé les visiteuses d'un match nul mérité.

"On voit qu’il ne suffit pas d’avoir des intentions, il faut concrétiser davantage lors des temps forts, commente l'entraîneur-joueuse Stéphanie Provost. L’an dernier, on passe à côté, de très près, lors de quelques matchs, et cela nous coûte la qualification. Quand on regarde la physionomie de celui-ci, il fait partie du lot. Il faut s’appuyer sur ce match pour travailler. On a une marge de progression qui peut être intéressante."

L'Ovalie aura une bonne carte à jouer pour rebondir dimanche 7 octobre devant Saint-Orens.