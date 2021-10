Calvados. Un mémorial dédié aux civils de la Seconde Guerre mondiale

À Falaise, un musée est entièrement dédié aux civils de la Seconde guerre mondiale. Le visiteur y découvre leur vie sous l'Occupation, les bombardements et l'exode, mais aussi leurs rapports avec l'armée allemande et l'administration pétainiste. Ce qui est expliqué au Mémorial a été vécu sur les lieux mêmes du musée, qui se situe sur les vestiges d'une maison détruite pendant les bombardements de 1944. Le site archéologique est à visiter. Une collection d'objets de la vie quotidienne et des archives inédites sont présentées, ainsi que des témoignages émouvants de survivants.

Pratique. Place Guillaume-le-Conquérant, Falaise. 7,50 €. Tél. 02 31 06 06 45. memorial-falaise.fr