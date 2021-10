Bagnoles-de-l'Orne. Après-Covid-19 : Bagnoles-de-l'Orne accueille enfin ses premiers curistes

Les activités reprennent doucement à Bagnoles-de-l'Orne, seule station thermale du grand Ouest de la France. Toute l'économie bagnolaise est largement dépendante des 13 000 curistes annuels.Mais la saison 2020 n'a pas débuté en raison du Covid-19, catastrophe économique non seulement pour les thermes, mais aussi pour toute la commune, ses hébergements, ses restaurants, son casino. Il a fallu attendre le feu vert gouvernemental, puis remettre en place l'énorme machine que constitue une station thermale. Et son redémarrage n'est que très progressif, avec 500 curistes attendus début juillet, soit environ la moitié de d'habitude, en raison de la distanciation à respecter lors des soins thermaux. Pour les accompagner, l'office de tourisme a relancé ses activités. "C'est un vrai challenge, il a fallu se repositionner avec la mise en place de forfaits, repenser nos métiers", explique Pauline Vollais, responsable de l'accueil. Pour répondre aux questions des visiteurs, l'accueil physique laisse place aux Facebook Live et aux contacts sur Messenger ou Chatbot.

