Près de Rouen. La Corderie Vallois à la mode des impressionnistes

Jusqu'au 15 novembre, le Musée industriel de la Corderie Vallois à Notre-Dame-de-Bondeville présente une collection de costumes du XIXe siècle, dans le cadre du festival Normandie impressionniste. Cette exposition montre l'évolution rapide des modes vestimentaires de 1860 à 1880 et la transformation radicale de la silhouette qui s'opère. Elle établit un parallèle entre la mode et les changements sociétaux, les révolutions politiques et l'avènement de la société des loisirs. En plus des vêtements, accessoires et journaux de mode exposés, des reproductions de toiles impressionnistes témoignent de l'intérêt des peintres pour les matières textiles.

Pratique. De 8 à 11 €. Tél. 02 35 74 35 35