Rugby (Elite 2 féminine). L'Ovalie caennaise a fait le choix de la relégation en Élite 2

La décision est collégiale et elle semble pleine de bon sens. Pensionnaire d'Elite 1, le plus haut échelon national de rugby féminin, l'Ovalie caennaise a fait le choix de redescendre d'une division. "Il faut savoir reconnaître et admettre que pour l'instant, on n'est pas au niveau, justifie l'entraîneur Jean-François Mouton. On a devant nous tout un travail à continuer d'entreprendre." Méritantes, combatives, les Caennaises se heurtaient malheureusement à des défaites parfois cinglantes. "J'estime que la priorité, c'est d'abord de jouer à son niveau, poursuit le coach. C'était une nécessité, pour reconstruire, de mettre en place un nouveau groupe." L'Ovalie espère déjà revenir plus souvent de ses longs déplacements dans le Sud avec le sourire…