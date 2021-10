Le Havre. France Alzheimer organise deux réunions d'écoute en juillet

France Alzheimer Seine-Maritime propose deux réunions d'écoute en juillet au Havre. Elles ont pour but de répondre aux questions des malades et de leurs proches : quelles attitudes, quels comportements adopter face à ces troubles ? Comment réagir devant les difficultés cognitives de son proche ? Comment faire face aux éventuelles réactions agressives ? Le lundi 6 juillet, de 18 h à 20 h se tiendra la réunion mensuelle d'information de l'association avec un psychologue, une assistante sociale de la Carsat et les bénévoles dans les locaux de France Alzheimer (8 rue Madame Lafayette). Autre rendez-vous : le samedi 18 juillet de 10 h à 12 h, avec un Café Mémoire au Café le Lafayette (6 avenue René Coty).