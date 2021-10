Bretteville-du-Grand-Caux. Fête champêtre au Musée de la pomme pour lancer la saison

Après la crise du Covid-19, la communauté de communes Campagne de Caux propose un grand événement à l'écomusée de la pomme et du cidre à Bretteville-du-Grand-Caux le 15 juillet. L'événement marquera le lancement de la saison estivale. Il se veut également un acte solidaire pour soutenir l'écomusée qui a souffert des conséquences de la crise sanitaire. Au cœur d'un clos masure typique, la dernière cidrerie artisanale en activité du territoire Campagne de Caux se situe dans une ferme traditionnelle du pays de Caux, ornée de ses pommiers. L'événement, qui se tiendra le 15 juillet, proposera différentes animations. Il s'adresse bien évidemment aux locaux, mais également aux touristes qui vous pouvoir découvrir le lieu.

Le programme

• 15 heures - 21 heures : marché du terroir avec Les Créas de Line, Savon d'Ici, les Ruchers de Florine, Brasserie Cauchoise, Vitraux Loisel, Virginie Danjer, Atelier Mar...

• 15 heures et 17 h 30 : randonnée Pommes et Goubelins ! Une boucle de 4,5 km avec Marie Bertin du service Culture et Tourisme de Campagne de Caux et Kévin Dubocage.

• 15 heures : spectacle Les trois petits cochons par la Compagnie Les Marmousets. Un spectacle de marionnettes inédit et pour tous les âges, par la célèbre compagnie locale co-organisatrice du festival Marionnettes N'Caux.

• 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures : visite commentée de l'écomusée avec Vincent Godefroy.

• 16 h 30 : spectacle Y'a pin d'mal ! par la Compagnie Les Pieds au mur. Les personnages du Louise et Javotte sont nés de l'imagination de Marie Stepowski et Hélène François, regroupant des souvenirs d'enfance et un parler " cauchois ".

• 19 heures : apéro-concert Kaddy & The Keys ! Le groupe d'inspiration soul "KADDY & THE KEYS" se produit en concert. Bien connu des scènes havraises, le groupe a été l'invité de festivals comme le Ouest Park et Moz'Aïque.

• 21 h 30 : randonnée Pommes et Goubelins AUX LAMPIONS ! Une boucle de 4,5 km avec Marie Bertin du service Culture et Tourisme de Campagne de Caux et Kévin Dubocage.

Pratique. Fête du 15 juillet à l'écomusée de la pomme et du cidre de Bretteville-du-Grand-Caux : entrée gratuite - stationnement rue de la Briqueterie à Goderville - navettes gratuites.