Caen. Guérinière : échanges musclés entre individus cagoulés et policiers

Le quartier de la Guérinière à Caen a été particulièrement agité dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 juin. Vers 23 heures, une vingtaine de poubelles ont été enflammées en guise de barrage et plusieurs feux d'artifice ont été tirés en direction des policiers par des "individus armés et cagoulés", selon Franck Nicolle, représentant du syndicat Alliance. Les échauffourées ont débuté par "des fusées d'artifice sur un véhicule de la brigade anti-criminalité", avec "deux impacts au niveau de la vitre du conducteur", précise la procureure. D'autres véhicules semblent aussi avoir été dégradés. Un jeune homme de 17 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Il sera déféré devant le parquet de Caen ce mercredi 1er juillet, pour "participation à un attroupement armé" devant le parquet de Caen. Un garçon de 7 ans a été blessé à la jambe en s'approchant des poubelles en feu, vers 18 heures le même jour. "Impossible pour le moment de savoir la cause de la blessure", indique Amélie Cladière, ni s'il y a un lien entre les deux événements. La mère du jeune garçon décide de porter plainte.