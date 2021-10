Calvados. Deux accidents de voiture consécutifs près de Lisieux

Mardi 30 juin, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour deux accidents, qui se sont produits à quelques centaines de mètres l'un de l'autre sur la commune de Glos, à côté de Lisieux. Le premier accident, vers 17 heures, a seulement provoqué des dégâts matériels. Le second, qui impliquait quant à lui trois voitures et quatre personnes, a fait plusieurs blessés légers. Un homme de 20 ans et un autre de 46 ans ont été transportés au Centre hospitalier de Lisieux.