Le Havre. Les dockers aux obsèques d'Allan Affagard ce mercredi, l'enquête se poursuit

Les obsèques d'Allan Affagard se tiendront le mercredi 1er juillet à 10 heures au BCMO, salle Lucien-Nolent au Havre. Ce docker avait été retrouvé mort le vendredi 12 juin à Montivilliers, sur le parking d'une école. Ce père de famille (quatre enfants), habitant Mélamare, avait été enlevé la veille.

Il n'a pas été torturé

Beaucoup de rumeurs avaient couru sur son meurtre. Le vendredi 19 juin, le tribunal judiciaire de Lille avait apporté des précisions. "La victime n'avait pas de chiffon imbibé d'essence dans la bouche et les constatations médicales ne font pas état d'un œil crevé, ni d'une oreille arrachée."

L'enquête se concentre actuellement sur un règlement de comptes. En effet, Allan Affagard avait été "mis en examen au mois de juillet 2018 du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou délits punis de 10 années d'emprisonnement, en lien avec un trafic de produits stupéfiants sévissant sur la zone portuaire. Il était, à l'issue de cette mise en examen, laissé libre sous contrôle judiciaire. Cette procédure est toujours en cours."

Des dockers solidaires

Le samedi 20 juin, l'ensemble des ports français avaient observé 24 heures de grève en hommage au docker havrais. La CGT des travailleurs portuaires du port du Havre appelle à une grève de 9 heures à 13 heures le mercredi 1er juillet, pour un dernier hommage et pour permettre aux dockers d'assister aux obsèques. Un appel national à la grève est également lancé entre 10 heures et 12 heures. Juste après le décès, la CGT des travailleurs portuaires du Havre indiquait : "Cela fait plusieurs années que nous alertons l'ensemble des pouvoirs publics des risques pour les salariés des ports face à ces trafics. Une demande de rencontre avec les ministères des Transports et de l'Intérieur a été réitérée, afin de mettre en place des solutions appropriées pour qu'un tel acte ne se reproduise plus jamais sur un port français."

L'enquête se poursuit

L'enquête concernant le meurtre d'Allan Affagard se poursuit. Elle est menée par le Service régional de police judiciaire de Rouen (antenne du Havre) et par la Section de recherche de Rouen. Le parquet du Havre s'est dessaisi de l'affaire au profit du parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Lille. Une information judiciaire a été ouverte le jeudi 18 juin notamment du chef d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi de mort, en bande organisée.