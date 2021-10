Air France veut supprimer plus de 7.500 postes d'ici fin 2022, selon des sources syndicales

Le groupe Air France compte supprimer plus de 7.500 postes d'ici fin 2022, dont 6.560 au sein de la compagnie tricolore et plus de 1.000 au sein de la compagnie régionale Hop!, a appris mardi l'AFP de sources syndicales.