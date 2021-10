Seine-Maritime. Le Bac 24 arrivé en Seine sera mis en service en septembre

Le Bac 24, qui a quitté le chantier de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) mercredi 24 juin, est arrivé samedi 27 juin au ponton de Yainville. La mise en service est programmée dans le courant du mois de septembre, après la vérification de son parfait fonctionnement et l'implantation de nouveaux pontons à Quillebeuf-sur-Seine. Des essais en Seine, en cale de Duclair et de Quillebeuf-sur-Seine (Eure), ainsi que des séances de prise en main par les marins sont également programmés. Le Bac 24 sera exploité pour la traversée de la Seine, entre Port-Jérôme-sur-Seine et Quillebeuf-sur-Seine. Ce passage d'eau est le deuxième le plus fréquenté après celui de Duclair. Le Bac 24 pourra accueillir 145 passagers, 27 voitures et deux poids lourds.