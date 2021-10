Bolbec. Christophe Doré succède à Dominique Métot

Il est le seul des cinq candidats en lice à Bolbec à progresser en nombre de voix entre les deux tours. Avec plus de 50 % des suffrages exprimés en sa faveur lors du second tour de l'élection municipale, le dimanche 28 juin, Christophe Doré est élu maire de Bolbec. "C'est un honneur pour moi de succéder à Dominique Métot, un homme que j'admire et que je respecte. Je sais que je pourrai compter sur lui (Dominique Métot est colistier de Christophe Doré, NDLR)."

Son premier poursuivant, Douglas Potier, obtient 20,49 % des suffrages. Jean-Marc Orain est 3e de cette élection avec 13,17 % des voix, mais premier candidat de la gauche, devant Rachid Chebli qui rassemble 7,97 % des voix. Xavier Darrouzet est dernier de ce scrutin avec 7,79 % des voix.

Le nouveau maire de Bolbec a plusieurs casquettes. Coiffeur à Lillebonne, il est aussi président de l'Union nationale des entreprises de coiffure et président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime. Son emploi du temps risque d'être chargé. Mais, pas de quoi l'inquiéter. "J'ai la chance d'avoir une véritable équipe autour de moi", assure-t-il.

À Bolbec, le conseil d'installation du nouveau maire aura lieu le vendredi 3 juillet, au complexe Eric-Tabarly.