Agon-Coutainville. Municipales : Christian Dutertre réélu de justesse face à Nicolas Pigasse

Seulement 48 voix séparaient, le dimanche 28 juin, à l'issue du second tour des municipales, la liste du maire sortant, Christian Dutertre et celle menée par Nicolas Pigasse à Agon-Coutainville. Si l'ordre est resté le même, le scrutin s'est avéré beaucoup plus serré qu'au premier tour entre les deux hommes. De quoi, peut être, faire regretter la fusion proposée entre les deux tours par la troisième candidate, largement distancée ce dimanche soir. La conseillère départementale Dominique Larsonneur Morel a recueilli 11 % des voix.