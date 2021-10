Montmartin-sur-Mer. Municipales : les électeurs choisissent Bruno Quesnel

Montmartin-sur-Mer est l'une des communes de Normandie où la campagne a été la plus âpre et où la participation a été supérieure de 20 points par rapport à la moyenne départementale, à plus de 57 % lors du second tour des municipales le dimanche 28 juin. Bruno Quesnel, déjà devant au premier tour, l'emporte largement avec 54,50 % des suffrages. Le maire sortant, Norbert Guilbert, ne franchit pas la barre des 30 %, perdant même des voix entre les deux tours. Le 3e homme de cette triangulaire, Jean-Marie Lecomte, obtient 15,61 % des voix. Au conseil, la majorité obtient 15 sièges, pendant que les deux listes d'opposition se partageront les restants. Reste à savoir si le maire déchu, Norbert Guilbert siégera ou non dans cette opposition.