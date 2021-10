Caen. Les options du lycée Victor Hugo pourraient disparaître à la rentrée

Jeudi 25 juin, une soixantaine de professeurs, élèves et parents se sont réunis devant le lycée Victor Hugo. La raison : le rectorat souhaite diminuer de 36 heures l'emploi du temps des élèves, en raison de la baisse de la dotation horaire globale (DHG) accordée par le rectorat. Cela entraînerait la suppression des options grec moderne, portugais, suédois, latin et théâtre à la rentrée prochaine. "Nous l'avons appris mercredi par un simple mail. Non seulement cette décision met en danger nos emplois, mais c'est en plus un gâchis absolu. Ces options sont rares et font l'identité de ce lycée.", s'indigne Elise Devieilhe, professeure de suédois. Le rectorat se dit ouvert au dialogue, pour entendre les équipes et rentrer dans une phase d'ajustements.