Caen-la-Mer. Réouverture anticipée aux piscines du Chemin-Vert et d'Hérouville

Elle devait rester fermer tout l'été. Finalement, la piscine du Chemin-Vert à Caen rouvrira cinq jours par semaine à partir du lundi 6 juillet. Réouverture aussi pour celle de Montmorency à Hérouville-Saint-Clair, où la communauté urbaine a profité de la fermeture obligatoire des établissements sportifs pendant la période de confinement pour réaliser des travaux de rénovation : la cuve d'acide sulfurique a été changée, les baies vitrées ont été refaites et le toit ouvrant du bassin 25 mètres a été totalement rénové. Néanmoins, la réouverture ne se fera pas dans des conditions classiques, en raison du protocole sanitaire. Par exemple, les douches et cabines seront désinfectées à chaque passage et le nombre réduit à 100 personnes au même moment dans l'établissement.