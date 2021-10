Livre. Vivre à Rouen au Moyen-Âge : tout savoir sur la société médiévale

C'est en 2004 que Jean-Marc Goglin publie, à la demande des éditions normandes Corlet, cet ouvrage. Victime de son succès, les éditions ont récemment réédité l'ouvrage. Spécialiste de l'histoire religieuse et intellectuelle, Jean-Marc Goglin est professeur agrégé et exerce au lycée Camille-St-Saëns et au centre théologique universitaire de Rouen.

Il est l'auteur de nombreux articles scientifiques publiés dans la Revue thomiste, au Bulletin théologique et publie régulièrement dans des revues philosophiques. Avec ce livre, il s'adresse pour la première fois à un large public.

Du destin individuel à l'histoire collective

Pour faciliter la lisibilité du livre, Jean-Marc Goglin choisit une approche originale. "J'ai pris le parti de composer le livre de façon chronologique, en suivant le parcours de vie d'un individu, explique l'auteur. Je pars d'un destin individuel pour raconter la vie de toute une communauté. Le livre commence avec la naissance, l'éducation et propose différents parcours de vie en fonction du statut social et une grande variété de professions : vie ecclésiastique ou séculière, artisan ou courtier…"

De cette manière, l'auteur présente un vrai panorama de la vie quotidienne, abordant également la place des femmes dans la société, les loisirs, ou encore la maladie et la mort. Au sein de chaque chapitre, l'auteur témoigne en fonction de l'époque de l'évolution des mœurs : "Il faut bien sûr recontextualiser car, du IXe siècle au XVe, les pratiques ont évolué en même temps que la société."

L'exception rouennaise

Rouen est une des cités principales de France au Moyen-Âge. Dans certains domaines, elle est représentative des mœurs dans les grandes villes, mais l'auteur souligne aussi des particularités locales, qui forgeront l'identité de la ville : "Dès l'époque médiévale, le port de Rouen joue un rôle majeur. Il commerce déjà avec l'Angleterre. D'autre part, la ville médiévale de Rouen se distingue par l'importance de sa communauté juive. C'est aussi une ville qui a connu un essor économique exceptionnel dû au commerce de la laine. Le drap de laine de Rouen jouit alors d'une grande réputation due à sa qualité remarquable. Enfin, même si, comme ailleurs, la religion catholique rythme le quotidien des citadins, il y a de nombreuses particularités locales : en particulier des pèlerinages, des processions et des confréries".

Pratique. Jean-Marc Goglin, Vivre à Rouen au Moyen-Âge. Editions Corlet. Prix : 17,50 €