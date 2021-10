Rouen. Des saveurs italiennes dans un cadre agréable

L'établissement a ouvert ses portes à la mi-juin, après des travaux de rénovation menés avec une décoratrice afin de révéler tout son charme au lieu. Les clients profiteront ainsi d'une ambiance végétale, aux teintes vertes et bronze pour déguster cette cuisine italienne. "Ça manquait particulièrement dans le quartier", justifie Suzy Andreo, à la tête du Petit italien, installé près de la place Saint-Marc, à deux pas de la rue Damiette et du quartier Eau-de-Robec. "Nous avons conçu un restaurant joli et chaleureux", poursuit-elle. La salle dispose d'une quarantaine de places assises, en respectant les règles sanitaires liées au Covid-19, dont un coin "cocooning" permettant des repas à l'écart, entre collègues ou en famille. Une terrasse a aussi été aménagée pour profiter des beaux jours.

Produits frais et prix accessibles

"Nous proposons de la cuisine traditionnelle italienne avec des pizzas, des pâtes fraîches, en travaillant des produits frais", indique Suzy Andreo. Pour mon déjeuner, je m'installe confortablement dans l'un des fauteuils et je m'oriente vers des rigatonis accompagnés de chorizo, poivrons et olives. Le plat est généreusement servi, avec de très bonnes saveurs italiennes. Les produits ont du goût et les pâtes sont al dente. Avec le parmesan qui m'est proposé, voilà un vrai voyage culinaire en Italie. Je conclus mon repas avec le dessert incontournable transalpin : le tiramisu. Là aussi, la portion est généreuse et le goût est au rendez-vous. Un réel plaisir pour les papilles ! Surtout, le midi, la formule entrée+plat ou plat+dessert n'est proposée qu'à 13,50 €. À noter qu'en soirée, la formule complète est à 21 €. Une adresse à essayer lors de votre prochain passage dans le quartier. Il est aussi possible de commander à emporter et, prochainement, en livraison.

Pratique. 59, rue d'Amiens à Rouen. Ouvert du lundi au vendredi de midi à 14 heures et de 19 heures à 22 heures (le samedi de 19 heures à 22 h 30 uniquement). Tél. 09 82 57 08 99.