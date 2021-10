Calvados. Get Out : devenir détective le temps d'une heure

Devenir détective le temps d'une journée, c'est possible avec l'Escape Game Get Out ! Les participants ont 60 minutes pour sortir de la pièce où ils sont enfermés. Le principe est simple : selon un scénario digne d'un polar, en équipe de trois à six personnes, les participants doivent résoudre l'énigme grâce aux indices laissés. Pendant une heure, il faut fouiller, déverrouiller et éviter les pièges… En famille, entre amis ou collègues, Get Out est idéal pour se mettre à l'épreuve. Saurez-vous gérer le stress, agir en équipe et surtout… sortir à temps ?

Pratique. Get Out. 15 rue Chanoine-Xavier-de-Saint-Pol, Caen. A partir de 19 €. Tel 02 31 23 69 73. caen.getout.fr