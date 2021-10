Seine-Maritime. Le patrimoine normand au Château-musée de Martainville

Dans ce superbe château, à Martainville, est présentée une collection d'objets et de meubles en lien avec le patrimoine normand. Des reconstitutions de la laiterie et de la cuisine sont proposées, salles dans lesquelles le visiteur retrouve une grande variété d'objets usuels. À l'étage, une salle entière est consacrée aux armoires normandes, véritables chefs-d'œuvre d'ébénisterie et éléments majeurs de la dot de la mariée. Le château médiéval, métamorphosé à l'époque Renaissance, conserve toujours ses dépendances, colombier à pan de bois, charreterie et écuries. Le jardin à la française et le verger méritent aussi une balade.

Pratique. De 0 à 5 €. Renseignements sur chateaudemartainville.fr