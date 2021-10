Hauts de Rouen. Dix personnes interpellées après des violences envers la police

L'opération s'est déroulée au petit matin, vers 6 heures, le jeudi 25 juin. Les policiers de la sûreté départementale sont allés interpeller dix personnes à leur domicile sur le Quartier de reconquête républicaine (QRR), sur les Hauts de Rouen. Les suspects, âgés de 19 à 28 ans, pourraient avoir pris part aux violences contre les forces de l'ordre, le dimanche 26 avril 2020.

Une nuit d'échauffourées

Ce jour-là, des policiers ont été pris à partie alors qu'ils réalisaient des contrôles de respect du confinement lié à l'épidémie de Covid-19. Une nuit d'échauffourées en avait découlé, principalement rue Galilée et place du Châtelet. Les forces de l'ordre ont alors essuyé des jets de projectiles, des tirs de mortier, des jets de pavés. Des véhicules de police ont été dégradés et des poubelles incendiées. L'enquête de la sûreté départementale a permis d'identifier dix suspects qui ont été placés en garde à vue. Ils doivent répondre de violences avec armes par destination sur personnes dépositaires de l'autorité publique, dégradations de biens administratifs, dégradations de biens publics et guet-apens.