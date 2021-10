Saint-Lô. La vidéo de Bernard Cazeneuve en soutien Jean-Karl Deschamps

À quelques jours des élections municipales, c'est la course aux soutiens pour les trois candidats engagés dans le second tour à Saint-Lô. Après ceux apportés par Arnaud Digard, le fils de l'ancien maire de la ville (François Digard, aujourd'hui décédé) et Gildard Beuve, président du Medef de la Manche, à Emmanuel Lejeune, après les soutiens des parlementaires LR, Philippe Gosselin, Jean Bizet et Philippe Bas au maire sortant François Brière, c'est au tour de Jean-Karl Deschamps de recevoir un soutien de poids. Dans une vidéo de presque 3'30, publiée le mercredi 24 juin, l'ancien maire de Cherbourg et ancien Premier ministre, Bernard Cazeneuve, appelle à voter pour son ancien collègue à la Région.