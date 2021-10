Atelier chant à La Luciole d'Alençon

Cette année, La Luciole présente un atelier chant en collaboration avec le Parc Naturel Régional Normandie-Maine. Frédérique Zagato et Sonia Brault, encadreront cet atelier autour du travail en écriture sur le thème de l'alimentation, la cantine, le plaisir de manger, le marché, la ferme de la grand-mère ou du cousin ...

Si vous aimez chanter, alors n'hésitez pas à postuler. Peu importe que vous soyez débutants ou confirmés. Sachez aussi qu'il n'est pas obligatoire d'écrire vos chansons. Vous pouvez uniquement interpréter les chansons créées au cours de l'atelier par vos compagnons.

Un spectacle se créé au fur et à mesure des séances, qui sera interprété par les membres de l'atelier en juin sur la scène de La Luciole et dans divers endroits à Alençon et alentours.

Horaires: lundi de 17h à 18h30 pour les enfants et de 20h à 23h pour les adultes.

Les inscriptions ont lieu durant tout le mois d'octobre auprès de La Luciole 02.33.32.83.33. www.laluciole.org

Ecoutez Frédérique Zagato nous présenter les ateliers: (son1)

En son 2, retrouvez une des chansons créée durant l'atelier la saison dernière.