Saint-Lô. Municipales : le maire sortant soutenu par les parlementaires

Politique. À cinq jours du second tour des élections municipales, à Saint-Lô, le maire sortant François Brière a reçu, mardi 23 juin, le soutien du député Philippe Gosselin et des sénateurs Jean Bizet et Philippe Bas, tous étiquetés Les Républicains. Des soutiens de poids pour le maire sortant, en ballottage défavorable face à la conseillère d'opposition Emmanuelle Lejeune.