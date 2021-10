Le Havre. Municipales : la liste Philippe verdit son programme

Le second tour des municipales au Havre verra s'affronter, dimanche 28 juin, Édouard Philippe et Jean-Paul Lecoq. Le candidat Premier ministre a fait évoluer son programme pour faire face à la crise sanitaire. Il se fixe trois rendez-vous : six mois pour l'urgence avec un soutien des jeunes et des associations, deux ans pour relancer la commande publique et six ans pour moderniser la ville et la verdir. Un tournant "écolo" qui prévoit la mise à disposition de 1 000 vélos électriques, l'installation de 200 bornes de recharge pour les voitures électriques et la plantation de 10 000 arbres. Autre symbole, le projet d'aménagement de la Pointe de Floride, le terminal croisière, est suspendu. Un programme promis sans hausse d'impôts.

