Le Mont-Saint-Michel. Inquiets pour leur avenir, les intermittents de la culture se mobilisent

Ils se surnomment eux-mêmes "Les Invisibles du tourisme, de l'événementiel et de la culture". Des guides conférenciers, hôtesses ou encore accompagnateurs de voyages ont manifesté, lundi 22 juin, dans toute la France, à l'appel de la Fédération des métiers intermittents du tourisme, de l'événementiel et de la culture (FMITEC). Une quinzaine de personnes s'est rassemblée devant le Mont Saint-Michel pour alerter sur la situation de ces professionnels sans travail depuis trois mois à cause du Covid-19.