Cette enceinte sportive de 11,5 hectares accueille les plus importantes compétitions internationales. Le club Ouest Karting, à Aunay-les-Bois, propose des cours de karting tous niveaux. Pour les as du volant, le circuit de 1 220 m x 8 m est parfait. Le site propose un restaurant, des tribunes et un espace dédié à la pratique du paintball.

Pratique. Lieu-dit La Haute-Folie à Aunay-les-Bois. Plus d'infos au : 02 33 27 65 87.