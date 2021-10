Municipales 2020. Second tour : des fusions en série pour contrer les maires sortants ou candidats en tête

Des maires sortants en danger ?

Onze duels et trois triangulaires, voilà ce qui attend les Calvadosiens des villes de plus de 1 000 habitants au second tour des municipales, ce dimanche 28 juin. Ces élections ne sont pas à l'abri de surprises. A la suite du premier tour, de nombreux candidats ont fusionné afin de contrer le candidat en tête. À Cabourg par exemple, Dominique Joly et Laurent Moinaux se sont ralliés à Julien Champain, pour faire tomber le maire sortant Tristan Duval, arrivé largement en tête au premier tour (49,81 %). En longeant la côte pour rejoindre Villers-sur-Mer, Thierry Granturco, si proche de l'élection directe au premier tour, sera en duel face à la liste "Osez Villers", née d'une alliance entre Jérémie Gosselin et Catherine Vincent. Le nouveau maire élu dimanche prendra la place de Jean-Paul Durand. Au sud de Caen, à Ifs, le maire sortant Michel Patard-Legendre devra faire face à son prédécesseur, de nouveau candidat, Jean-Paul Gauchard.

Duel serré à Falaise

À Vire, une triangulaire se prépare entre Marc Andreu Sabater, candidat à sa propre succession, Pascal Martin et Cindy Baudron. En cas de réélection, le maire sortant briguerait un deuxième mandat. A Lisieux, place aussi à une triangulaire entre le maire sortant Bernard Aubril, le député Les Républicains Sébastien Leclerc et Clotilde Valter, rejointe par Sylvie Grandin dans l'entre-deux tours. Enfin, dans la ville de Guillaume le Conquérant, Falaise, l'affaire sera très serrée entre Clara Dewaële-Canouel et Hervé Maunoury, les deux ayant respectivement obtenu 48,5 et 43,7 % des voix le 15 mars dernier.