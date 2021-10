Calvados. Ixina Mondeville fait peau neuve

Le nouveau showroom, agrandi de 400 m2, propose aux clients, en plus des habituelles cuisines exposées, des solutions en termes d'ameublement d'intérieur, une exclusivité de la franchise caennaise, dans le cadre de son nouveau concept d'inspiration et de co-conception.

Ixina Mondeville, situé 6 rue Marcelin-Berthelot, ZA de l'Etoile à Mondeville, est ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 20 heures, et le samedi de 9 h 30 à 20 heures.