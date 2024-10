[Replay] Municipales en Normandie : revivez le second tour des élections !

Plus de trois mois après le premier tour des élections municipales - la faute à la crise sanitaire - le second tour a eu lieu ce dimanche 28 juin. En Normandie, plusieurs dizaines de communes étaient concernées. Revivez en direct ce second tour et retrouvez les résultats, réactions et analyses !