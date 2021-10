[Replay] Rouen. Débat entre Nicolas Mayer-Rossignol et Jean-François Bures

Nicolas Mayer-Rossignol, tête de liste Fiers de Rouen, et Jean-François Bures, pour Au cœur de Rouen, se sont retrouvés ce vendredi 19 juin dans les studios de Tendance Ouest, entre midi et 13 heures, pour le grand débat radio du second tour de l'élection municipale à Rouen.

Environnement

Après une introduction en guise de présentation de chacun des deux candidats, pour commencer les échanges, Nicolas Mayer-Rossignol et Jean-François Bures ont été interrogés sur la place du vélo, les transports en commun, le contournement Est ou encore la nature en ville.

Première partie du débat Impossible de lire le son.

Cadre de vie

La suite des échanges s'est déroulée avec un débat entre Nicolas Mayer-Rossignol et Jean-François Bures, autour de la question des sites industriels puis la thématique du cadre de vie : éducation, restauration scolaire, santé ou encore grands chantiers.

Deuxième partie du débat Impossible de lire le son.

Carte blanche

A la fin de l'émission, après un débat sur la sécurité, chacun des deux candidats a profité d'une carte blanche, la fameuse minute pour convaincre.