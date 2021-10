Tendance Confidences. Jour de fête de la musique, entretien avec la chanteuse Chimène Badi

Chimene Badi, Joyce Jonathan et Gabriella Impossible de lire le son.

Chimène Badi est l'invitée de Jean-Luc Lefrançois pour son émission Tendances Confidences, où ils abordent ensemble le nouvel album de la chanteuse, Chimène.

Pouvez-vous nous raconter l'histoire de cet album, sorti en avril 2019 ?

Ça a commencé en août 2018. On s'est réunis avec Alain Corson et on a écouté des titres. Je n'ai pas eu de coup de cœur. Juste avant que je ne parte, il m'a dit : "Attends, j'aimerais te faire écouter un dernier morceau." C'était Là-haut. J'ai accroché tout de suite, aux premières paroles.

Qu'aviez-vous en tête ?

Je voulais parler des autres. Dans l'album précédent, j'avais parlé de moi. C'était très personnel. Et ce n'est pas facile, de défendre un tel album sur scène. Je n'avais pas envie de parler de ces six dernières années. Je voulais parler du lâcher-prise, du fait de ne pas s'attarder sur de petites choses négatives, mais de prendre le positif dans cette vie, qui est ce qu'elle est. Au final, je ressemble aux autres, donc je parle aussi un peu de moi.

Quel retour avez-vous eu du public ?

Beaucoup de gens me disent qu'ils se retrouvent dans l'album. Les chansons ne se répètent pas. Chaque fois, je parle d'un sujet différent. Dans la création, les chansons partaient parfois d'une simple phrase, ou même d'un mot. Je suis fière de cet album, parce que c'est le plus abouti. J'ai pu le driver du début à la fin.

Peut-on dire que c'est une nouvelle Chimène Badi dans cet album ?

J'avais envie d'évoluer dans ma manière de chanter, de poser mes mots, de gérer mon vibrato et ma puissance vocale de manière différente…