[Replay] Saint-Lô. Revivez le débat d'entre-deux tours organisé par Tendance Ouest

Trois mois après le premier tour et au cœur d'une campagne particulière, sur fond de Covid-19, les candidats au second tour de l'élection municipale à Saint-Lô se sont retrouvés dans nos studios, le vendredi 19 juin, pour un débat de 45 minutes. En plateau, Emmanuelle Lejeune, conseillère d'opposition sortante, arrivée en tête au premier tour, François Brière, maire sortant, arrivé second avec 100 voix de retard, et Jean Karl Deschamps, ancien conseiller municipal, relativement loin derrière au premier tour, à 10 et 8 points de ses concurrents. Au cœur des débats, les enseignements de la pandémie et du confinement, ainsi que l'attractivité de Saint-Lô. Entre propositions concrètes et échanges tendus, revivez le débat de l'entre-deux tours.

Municipales : débat de l'entre-deux tours à Saint-Lô I Impossible de lire le son.

Municipales : débat de l'entre-deux tours à Saint-Lô II Impossible de lire le son.