Muchedent. Rêves de bisons : le rêve américain près de la forêt d'Eawy

À Muchedent, cet élevage de bisons d'Amérique permet aux curieux de découvrir ces bêtes sauvages. Accompagné par un guide, à bord de camions militaires aménagés, le visiteur est mené au cœur des pâturages, au contact des bisons. Il peut observer de près ces animaux élevés pour leur viande aux vertus diététiques. Pour se dépayser davantage, la visite se poursuit avec l'enclos des loups. Enfin, le restaurant offre un large choix de plats à base de viande de bison et accueille aussi, le 26 juillet et le 22 août, des soirées dansantes, musicales et gastronomiques, dans le style country, pour 49 € par personne.

Pratique. Infos, tarifs et réservations sur revedebisons.com