Manche. Viols et agressions sexuelles : il écope de 14 ans de prison devant les assises

Faits Divers, Justice. Aux assises de la Manche, à Coutances, un homme de 37 ans a été condamné, le mercredi 17 juin, à 14 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles sur mineurs et personnes vulnérables. Circonstances aggravantes, les rapports non consentis étaient incestueux. À sa sortie de prison, l'homme aura interdiction de séjourner dans la Manche et en Seine et Marne pendant 5 ans.