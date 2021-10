Calvados. Un chauffard fuit un contrôle et finit à côté des rails

Lundi 15 juin vers 20 heures, sur la commune de Thue et Mue, les gendarmes ont voulu contrôler le conducteur d'une Alfa Roméo, avec des passagers à son bord. L'homme a pris la fuite et a roulé à grande vitesse sur une route départementale. Il s'est ensuite engagé dans un chemin agricole, où il a détérioré son carter moteur, mais a décidé de passer à travers champ. Il a alors perdu le contrôle de son véhicule, qui a glissé en contrebas de la ligne ferroviaire Caen/Cherbourg et s'est immobilisé le long des rails. Il a pris la fuite à pied avant d'être interpellé. Le trafic ferroviaire a dû être arrêté par la SNCF, alertée par la gendarmerie. Un agriculteur est venu aider à évacuer le véhicule dans ce coin isolé, avant que celui-ci puisse être pris en charge par un dépanneur local.

L'homme roulait sans assurance automobile, sans certificat d'immatriculation à son nom, sans contrôle technique et malgré une annulation administrative de son permis de conduire. Aucun blessé n'est à déplorer.