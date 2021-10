Football. Les féminines du Stade Malherbe promues en Régional 1

C'est désormais officiel : la Ligue de football de Normandie entérine la montée des féminines du SM Caen en Régional 1 (R1). "On évite la saison blanche, se réjouit leur coach Anaïs Bounouar, mercredi 17 juin, je suis très heureuse pour les joueuses, le staff, le club, les bénévoles… Nous avons rempli notre objectif."

Cette montée est l'aboutissement d'une première saison réussie pour le Stade Malherbe, qui avait relancé sa section féminine pour cette saison. Avec neuf victoires sur neuf matchs de championnat, les rouges et bleues ont largement rempli leur part du contrat, même si Anaïs Bounouar accueille la nouvelle avec "beaucoup d'humilité", puisque les compétitions sont arrêtées depuis le mois de mars. De cette saison tronquée, elle retiendra aussi le beau parcours en coupe de France, avec une élimination du SMC face au Mans en 32es de finale, devant un millier de supporters.

Les filles de Malherbe rechausseront les crampons pour une ultime semaine d'entraînement et de tests, le lundi 22 juin, avant quinze jours off. "Ce qui nous intéresse, c'est de les accompagner au mieux pour cette phase de repos. Même si elles ont continué à travailler pendant le confinement, il n'y avait pas de course, de jeu…" Les deux prochaines semaines permettront également de finaliser le recrutement.

Le SM Caen retrouvera en Régional 1 l'équipe manchoise de Foot 50, également promue.