Normandie. Suppressions de postes et fermeture de sites à SPB

La société SPB, fondée en 1965 au Havre, est dans la tourmente. Des licenciements et des fermetures de sites sont envisagés. L'entreprise familiale est spécialisée dans le courtage en assurance pour les banques, les télécoms ou encore la grande distribution.

Pour anticiper une forte baisse de son chiffre d'affaires, SPB a présenté un plan de sauvegarde de l'emploi aux partenaires sociaux. En 2019, le chiffre d'affaires était déjà en baisse de 10 %. Le confinement a amplifié la baisse. La société s'attend à 167 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, contre 198 millions d'euros en 2019.

121 suppressions de postes en France

SPB emploie 1 800 personnes à travers l'Europe. Le projet de restructuration prévoit la fermeture de la moitié de ses sites (il en existe une vingtaine en Europe) et la suppression de 230 postes, dont 121 en France. Les départs en Europe ont été notifiés aux personnels en mars et avril.

Au Havre, siège historique de la société, 68 postes sont menacés. Le deuxième site normand, à Alençon (Orne), devrait fermer, ses 41 postes supprimés et ses 10 CDD non renouvelés. Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des départs volontaires et des licenciements économiques. Des discussions sont en cours avec les représentants du personnel. Le plan devrait s'appliquer d'ici la fin de l'année.

• Lire aussi : Alençon. Le site ornais d'assurance SPB annonce 51 suppressions d'emploi