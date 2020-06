Alençon. Le site ornais d'assurance SPB annonce 51 suppressions d'emploi

Cela illustre l'annonce par l'Insee de la perte de 500 000 emplois en France au 1er trimestre, à cause du ralentissement économique lié à l'épidémie de Covid-19. Le site de SPB à Alençon, ouvert depuis seulement six ans, a annoncé la suppression de 51 emplois. L'entreprise est spécialiste de l'assurance pour de grandes enseignes, qui ont réduit leurs activités à cause du coronavirus.

Mercredi 10 juin, le groupe normand basé au Havre (Seine-Maritime) a déposé un plan de sauvetage. Il a expliqué qu'il subit les conséquences économiques de la crise économique liée au Covid-19. Ces 51 emplois alençonnais (dont 10 CDD) seraient supprimés à l'horizon de la fin de l'année 2020.