Calvados. Aéroport de Caen-Carpiquet : ça redécolle

Pendant 12 semaines, l'aéroport de Caen-Carpiquet était en veille. Depuis le lundi 15 juin, les avions commerciaux foulent de nouveaux le tarmac, avec notamment des vols direction Lyon (Air France Hop), à partir du jeudi 18 juin ; les vols pour la Corse reprennent, avec un premier vol à destination d'Ajaccio (Volotea), et enfin, ceux vers le sud de la France, avec le premier vol direction Marseille, reprennent à partir du vendredi 26 juin. "Nous sommes un des premiers aéroports à rouvrir pour des vols intérieurs, donc c'est très positif", indique Michel Collin, président de la SAS Aéroport Caen Normandie. Pour cette réouverture, les voyageurs sont visiblement au rendez-vous : "On a été très surpris, parce qu'il y avait une vraie attente des clients. À peine les réouvertures opéraient, les clients ont acheté des billets ou repositionné les billets annulés. Notre premier vol Caen-Ajaccio est complet, ce qui est plutôt de bon augure."

Une nouvelle ligne dès le 3 juillet

Une reprise attendue, mais qui redémarre doucement, à l'image de la ligne Caen-Lyon, qui fera trois rotations par semaine à la place des trois par jour avant le confinement, avec Air France Hop. "À partir de début juillet, ce sera six rotations par semaine, donc on espère que le taux de remplissage sera là pour qu'on puisse accélérer la programmation." La compagnie Volotea proposera deux vols par semaine direction Lyon à partir du 3 juillet. Au 1er juillet, l'aéroport fonctionnera à un tiers de son activité habituelle. Une bonne nouvelle pour l'aéroport : l'ouverture d'une nouvelle ligne. Prévue pour 2021, la ligne Caen-Nice de Volotea commencera un an à l'avance, à partir du 3 juillet, les mardis et vendredis, chaque semaine. "Cette ouverture de ligne répond à la demande locale. On a ouvert la réservation et les avions commencent à se remplir."

Certains siègent ont été condamnés dans l'aéroport pour permettre la distanciation sociale.