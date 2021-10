Les Grammy Awards rendent hommage à Whitney Houston

Plusieurs personnalités ayant remporté des Grammy Awards sont d'ores et déjà attachées à ce sujet, notamment Céline Dion, Jennifer Hudson et Usher. L'émission sera enregistrée au Nokia Theatre de Los Angeles le 11 octobre, avant d'être diffusée le 16 novembre aux Etats-Unis sur CBS. Aucune information n'a pour l'instant été révélée concernant une diffusion internationale.

Des interviews et des extraits télévisés de la star seront diffusés à cette occasion. Parallèlement, une compilation I Will Always Love You - The Best of Whitney Houston sortira dans les bacs le 13 novembre.

Whitney Houston est décédée la veille de la remise des Grammy Awards, le 11 février dernier, à l'âge de 48 ans.