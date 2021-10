Nationale 2. Le Rouen Handball poursuit sa campagne de recrutement

Le Rouen Handball poursuit son recrutement en Nationale 2 masculine. L'ailier, Nathan Bénard (notre photo) rejoint l'effectif de Guy Bischoff et affiche clairement ses ambitions : "Travailler collectivement puis individuellement. Il faut une bonne intégration au groupe pour viser le haut de tableau et essayer de faire au moins aussi bien que ce que l'équipe a fait cette année, voire mieux. Et avoir comme objectif une montée en N1 dans les années suivantes." Promues en Nationale 1, elles, les Rouennaises connaissent désormais leurs adversaires. Placées dans la poule 4, elles défieront Palaiseau, Brest Bretagne, Colombelles-Troarn ou encore le Havre Athlétic Club ainsi que l'US Alfortville. Du très costaud pour les Seinomarines.